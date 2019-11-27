Bombacı kadın terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler!

Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yapan ve geçen temmuz ayında polis tarafından yakalanarak, tutuklanan Miray H. (20), Kadriye O. (40) ve Cevher H. (41) hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Miray H. hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, itirafçı olan Miray H.'nin, terör örgütü ile ilgili verdiği bilgiler de yer aldı.

Örgütün dağ kadrosunda yer alan 2 teröristin telkinleriyle kandırıldığını ve 2014 yılında terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını anlatan Miray H., silah ve patlayıcılar üzerine eğitim aldığını söyledi. Miray H., 5 farklı şifreli bomba düzeneği yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Örgütün kırsaldaki operasyonlarla köşeye sıkıştığını söyleyen kadın bombacı, "Örgüt üzerinde her an operasyon baskısı var. Bana eylem yapmam için talimat verildi. Ayrıca benden kiralık ev bulmam, bu evi ayda bir değiştirmem, kendimi Şamlı Arap bir turist olarak tanıtmam istendi. Dikkat çekmemek için kısa elbise ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı giymem, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam gerektiği söylendi" dedi.