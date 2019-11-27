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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 01:00

YPG/ 'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Terör örgütü YPG/'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü 'tan Azez ilçesine düzenlediği roket saldırısında 4 sivil yaralandı.

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

YPG/, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinden saldırılarını sürdürüyor.

Teröristler, yuvalandıkları Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 6 roket saldırısı düzenledi.

Katyuşa roketlerinin atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.


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