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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 07:40

'dan 'ya koruma teminatı!

Suriye Ayn el-Arab’da iki Bakanlığı görevlisi ve bir general, ’nın sözde yöneticilerini ziyaret etti. Rusların, eli kanlı terör örgütüne ‘bölgenin Türk saldırılarının dışında tutulması’ için teminat verdiği öğrenildi. ’nin de bu kirli ilişkiden duyduğu rahatsızlığı Rus yönetimine aktardığı bildirildi.

Rusya'dan PKK'ya koruma teminatı!

, terör örgütü / ile temaslara hız verdi. yönetimi PKK'ya ilk kez resmi bir ziyarette bulundu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, bir general ve diplomatik işlerden sorumlu iki Bakanlığı görevlisinin yer aldığı heyet, Ayn el-Arab'da PKK'nın sözde özerk yönetim eşbaşkanlarıyla bir araya geldi. Bir süre önce Ayn İsa'da ABD'nin boşalttığı üsse yerleşen Rusya'nın, sınırında attığı bu yeni adım dikkat çekici bulunuyor. Alınan bilgiye göre Ruslar, terör örgütüne 'bölgenin Türk saldırılarının dışında tutulması' için ellerinden geleni yapacaklarının teminatını verdi.

MOSKOVA SÖZ VERMİŞ
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, PKK/YPG, rejimi ve Rus askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Arab'da yapılan toplantıda Rus heyet, ilçedeki altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi için de PKK'ya destek sözü verdi. Görüşme sonrası açıklama yapan sözde Fırat Bölgesi Yürütme Konseyi Eş başkanı PKK'lı Anwar Müslim, 'özerk idare kurumlarına' sağlık, eğitim ve güvenlik konularında nasıl destek sağlanacağı üzerinde tartıştıklarını iddia etti. Örgüt elebaşılarından Müslim'e göre Rusya'nın ilk kez gerçekleştirdiği temaslar PKK/Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında önemli bir dönüm noktası. Müslim, bölgeye yönelik yeni bir müdahalesine 'izin vermeyeceklerine' dair Ruslardan söz aldıklarını ileri sürdü.

RAHATSIZLIK İLETİLDİ
Terör örgütünün bir dönem 'Kobani' olarak yeniden isimlendirmeye çalıştığı Ayn el-Arab bölgesi, Türkiye nüfuzu altındaki Fırat Kalkanı ile Harekâtı ile özgürleştirilen ilçeleri tam ortadan ikiye bölüyor. Barış Pınarı'nın ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde duraklatılmasının ardından rejim güçleri ve akabinde Rusya ilçeye giriş yapmıştı. Türkiye sınırındaki ilçede Rusya'ya ait bir askeri nokta, Esed güçlerinin kullandığı bir merkez ve PKK/YPG'nin sözde karargah binaları bulunuyor. Bu arada Ayn el-Arab'da terör örgütüyle toplantı yapan Ruslar, Rasulayn güneydoğusunda çatışmaların yaşandığı 'de ise Türk askerleriyle görüştü. Tel Temr yakınlarındaki Aliye silolarında Rus ve Türk subayları arasında bir toplantının yapıldığı, burada Moskova'ya, terör örgütü ile yakın ilişkiye girmesinden duyulan rahatsızlığın iletildiği belirtiliyor.

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