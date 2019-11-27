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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 07:14

KAR GELİYOR! 'den o iller için son dakika sağanak ve kar uyarısı! Bugün nasıl olacak?

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile 7 il için sağanak yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 28 Kasım il il hava durumu uyarıları...

KAR GELİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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