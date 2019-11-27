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  • 27.11.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 15:28

"'deki 'li" yalanının mimarı 'nden pişkin manşet!

"Bir 'li 'ye giderek Erdoğan'la görüştü" şeklindeki operasyonel haberiyle gündemini meşgul eden , pişkinlikte sınır tanımayan bir manşete imza attı. Gazete, sanki yalan haberi yayınlayan ve köpürten kendisi değilmiş gibi diğer gazete ve TV'leri suçladı.

Sözcü Gazetesi'nden pişkin manşet!
Baş yazarı Rahmi Turan'ın "Bir CHP'li Külliye'ye giderek Erdoğan'la görüştü" haberiyle siyasetin gündemini meşgul eden ve haberin kumpastan ibaret olduğunun anlaşılmasıyla büyük tepki çeken , bu kadarına da pes dedirtecek bir manşete imza attı.



SANKİ HABERİ KENDİ YAPMAMIŞ GİBİ!
Sözcü Gazetesi, sanki kaynaklı kurgu haberi kendi köşesinden yayınlamamış ve günlerce savunmamış gibi diğer gazeteleri suçladı. Gazete, "Türkiye'de yoksulluk, pahalılık, işsizlik, dış sorun, terör sorunu, adaletsizlik yok, varsa yoksa CHP içindeki kavga" manşetini atarak henüz birkaç gün önceki yalan haber skandalını örtbas etme ve hedef saptırma peşine düştü.

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