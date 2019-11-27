Baş yazarı Rahmi Turan'ın "Bir CHP'li Külliye'ye giderek Erdoğan'la görüştü" haberiyle siyasetin gündemini meşgul eden ve haberin kumpastan ibaret olduğunun anlaşılmasıyla büyük tepki çeken Sözcü Gazetesi, bu kadarına da pes dedirtecek bir manşete imza attı.
SANKİ HABERİ KENDİ YAPMAMIŞ GİBİ!
Sözcü Gazetesi, sanki CHP kaynaklı kurgu haberi kendi köşesinden yayınlamamış ve günlerce savunmamış gibi diğer gazeteleri suçladı. Gazete, "Türkiye'de yoksulluk, pahalılık, işsizlik, dış sorun, terör sorunu, adaletsizlik yok, varsa yoksa CHP içindeki kavga" manşetini atarak henüz birkaç gün önceki yalan haber skandalını örtbas etme ve hedef saptırma peşine düştü.
SANKİ HABERİ KENDİ YAPMAMIŞ GİBİ!
Sözcü Gazetesi, sanki CHP kaynaklı kurgu haberi kendi köşesinden yayınlamamış ve günlerce savunmamış gibi diğer gazeteleri suçladı. Gazete, "Türkiye'de yoksulluk, pahalılık, işsizlik, dış sorun, terör sorunu, adaletsizlik yok, varsa yoksa CHP içindeki kavga" manşetini atarak henüz birkaç gün önceki yalan haber skandalını örtbas etme ve hedef saptırma peşine düştü.
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