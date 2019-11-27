Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"SERMAYE VE KAYNAK ÇOĞALTAN ÇALIŞMALAR ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir. Küresel ağlarla sermaye ve kaynak çoğaltan çalışmalar ülkemize katkı sağlayacaktır. Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.





"HAK VE ÖZGÜRLÜK ALANLARINI GENİŞLETTİK"

Türkiye geçmişte dünyadaki yönelimleri maalesef kaçırmış bir ülkedir. 2. Dünya Savaşından sonra küresel çapta bir dönüşüm yaşanırken biz darbelerin ve cuntaların pençesinde kıvranıyorduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ekonomi ve demokrasi hamlesi başlattık. Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Attığımız her adımda önümüze engeller çıkarıldı. Vesayet güçlerinin direnişlerini aşarak ülkemizin önünü açtık.

"BİZİ BU ZORLU SÜREÇTE İÇİMİZDEN ATILAN GÜLLER YARALAMIŞTIR"

Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır.





"ÇOCUKLARIMIZA,&NBSP;GÜVENLİ VE MÜREFFEH BİR ÜLKE MİRASI BIRAKACAĞIZ"

Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize, gücümüze sarılıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.

"CEVABIMIZI GÜÇLÜ VİZYONUMUZLA VERECEĞİZ"

Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz. Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz.





"ŞİMDİ BOR KARBÜRÜ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ"

Bor meselesi sürekli gündeme getiriliyordu. Bor madenini gerçek anlamda değerlendirecek çalışmaları biz yaptık. Önceden ham madde olarak satılan boru aldık, işledik, şimdi bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız üretim merkezini hazırlıyoruz. Eskiden 1 liraya sattığımız Bor'u, işlenmiş hali ile 100 liraya alıyorduk, şimdi bunu biz işleyeceğiz.