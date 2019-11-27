Muharrem İnce'nin 'teknede tatil yapan çete' açıklamasının perde arkasını araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda CHP'li Tuncay Özkan'ın tatilin yanı sıra 'kulis merkezi' olarak da kullandığı Marmaris'teki villa bulundu. CHP'li kurmayların ziyaret ettiği Tuncay Özkan'ın konakladığı villa, Selimiye Mahallesi'ndeki iki butik otelin ortasında, denize 50 metre mesafede bulunuyor.

Ünlülerin ve işadamlarının evlerinin bulunduğu mahalle sakinleri, Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'linin konuta giderek Tuncay Özkan'ı ziyaret ettiğini doğruladı. Meskenin 3 yıl önce, 3 yıllığına kiralandığı, sözleşmesinin bu yılsonunda biteceği belirtildi. Sözleşmenin kimin adına yapıldığı ise sır gibi saklanıyor.

TATİL FOTOĞRAFI VİLLAYA YAKIN BİR YERDE ÇEKİLMİŞ

Akşam'da yer alan habere göre, gündem yaratan 'Tatil pozu'nun ise, tekne gezisi kapsamında gidilen Selimiye'ye 25 kilometre uzaklıktaki Söğüt Mahallesi'ndeki bir restoranda çekildiği iddia edildi.