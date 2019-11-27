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  • 27.11.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:33

'nin bahsettiği 'deki çetenin bir de tatil villası ortaya çıktı

“Beştepe’de bir ’li” kumpası ile partisi tarafından hedef alınan ’nin isim vermeden kumpas çetesinin yazın aynı teknede tatil yaptığını açıklamasının ardından bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Muharrem İnce’nin belirttiği çetede olduğu düşünülen ’ın ’teki yazlık villası, kulis merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Özkan’ın komşuları, ve gibi birçok CHP’li ismin villaya geldiğini doğruladı.

'nin 'teknede tatil yapan çete' açıklamasının perde arkasını araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda 'li 'ın tatilin yanı sıra 'kulis merkezi' olarak da kullandığı 'teki villa bulundu. CHP'li kurmayların ziyaret ettiği Tuncay Özkan'ın konakladığı villa, Selimiye Mahallesi'ndeki iki butik otelin ortasında, denize 50 metre mesafede bulunuyor.

Ünlülerin ve işadamlarının evlerinin bulunduğu mahalle sakinleri, ile ve Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'linin konuta giderek Tuncay Özkan'ı ziyaret ettiğini doğruladı. Meskenin 3 yıl önce, 3 yıllığına kiralandığı, sözleşmesinin bu yılsonunda biteceği belirtildi. Sözleşmenin kimin adına yapıldığı ise sır gibi saklanıyor.

TATİL FOTOĞRAFI VİLLAYA YAKIN BİR YERDE ÇEKİLMİŞ
Akşam'da yer alan habere göre, gündem yaratan 'Tatil pozu'nun ise, tekne gezisi kapsamında gidilen Selimiye'ye 25 kilometre uzaklıktaki Söğüt Mahallesi'ndeki bir restoranda çekildiği iddia edildi.

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