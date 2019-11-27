Muharrem İnce: Susuyorum, kurultay istemiyorum

Geçtiğimiz hafta Sözcü gazetesinde Rahmi Turan'ın yazdığı ve kaynak olarak da Talat Atilla'yı açıkladığı, Kılıçdaroğlu'nun da bildiği imasıyla teyit ettiği "Cumhurbaşkanı Beştepe'de Muharrem İnce'yle görüştü" iddiası CHP'de tartışılmaya devam ediyordu.

Kameraların karşısına geçerek genel başkan ve parti içindeki 'ÇETE' dediği isimlere sitem eden Muharrem İnce,son olarak skandal iftiranın baş rolündeki gazetecilere tazminat davası açtı.

"VİLLA'DAKİ İSİMLER" TARTIŞMASI

İnce'nin "O çetedekiler yazın birlikte tatil yaptılar" dediği isimler dün yüksek sesle açıklamalar yaptı ve İnce'ye meydan okudu. CHP'de işlerin kontrolden çıktığı anda yeni gelişmeler yaşanıyor.

KILIÇDAROĞLU KONUŞMA YASAĞI GETİRDİ!

Bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu partide herkese konuşma yasağı getirdi. Ve skandalın tarafları bir bir sesini kısmaya başladı.

İNCE SUSTU!

İnce de bugün Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada ise susma kararı aldığını belirtti. Bununla da kalmayarak genel başkanlık için de kurultaya yönelik bir çalışması olmayacağını aktardı.

"KURULTAY FAALİYETİ YOK"

İnce şunları söyledi: "Partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum. Kurultaya dönük hiçbir faaliyetim yoktur."