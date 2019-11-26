Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla bölgeden çekilen ABD, Irak'a çektiği askerleri petrol sahalarını elde tutmak için tekrar Suriye'ye göndererek terör örgütü PKK/YPG'ye şemsiye olmaya başladı.

Verdiği hiçbir sözün/mutabakatın arkasında duramayan ABD, bölgedeki yenilgisini hazmedemediği için Irak'a çektiği askerlerini geri göndererek imha ettiği üsleri yeniden kurma çalışmalarına hız verdi. ABD askerlerinin çekilmesi, Türkiye'nin oluşturmayı planladığı güvenli bölgede bulunan terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin en azından büyük bir bölümünün güneye doğru geri çekilmesi süreci 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleşmeye başladı. Ancak bölgede yenilgiyi hazmedemeyen ve terör örgütü tarafından sık sık yardıma çağırılan ABD güçleri, özellikle petrol bölgelerine dönme kararı aldı.

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Irak üzerinden Suriye'ye giren ABD askerleri, geride bıraktığı PKK/YPG'li teröristlere tekrar kol kanat germeye başladı. ABD askerleri, Türkiye'nin virgül koyduğu harekatın yeniden devam etme olasılığı üzerine Malikiye bölgesinde tünel ve mevzi kazarak silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü PKK/YPG'lilerin çevresinde devriye atarak kalkan görevi görüyor.

ABD, TERÖRİSTLER ÜZERİNDEN PETROLE KONUYOR

ABD'nin askerlerini çekmesiyle yalnız kalan PKK/YPG, örgüt içi bölünme tehlikesi yaşarken, bölgedeki itibarı yerle bir oldu. Bu durumu fırsat bilen Rusya destekli Esad rejimi petrol sahalarını ele geçirmek üzere rejim güçlerini teröristlerin elindeki bölgelere yönlendirmeye başladı. Suriye halkına ait olan petrol sahalarını kaybetmeyi göze alamayan ABD, askerlerini petrol sahaları ve terör örgütlerini korumak için tekrar bölgeye gönderdi. ABD petrol sahalarını korumanın yanı sıra, bölgede işgal ettiği topraklarda terör estiren PKK/YPG'li teröristlere de yeniden kol kanat gerdi.