İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:



Türkiye'nin ikinci büyük partisinin gündemine baktığımızda bambaşka bir manzara görüyoruz. Önce grup başkanvekili, AK Parti'yi temsil eden grup başkanvekilimize "Bu hanıma haddini bildiriniz" diyerek imalı bir satışmada bulunuyor.







ŞİZOFRENİK VAKALAR

Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil, parlamentonun içinde de var. Bu şizofrenik vakalardan parlamentomuzu temizleyemezsek, yazık olur. Dokunulmazlık zırhı olmazsa acaba bu şizofrenik vakalar bu adımları atabilir mi? Gidecekleri yer akıl hastaneleridir. Bu, partinin 28 Şubat'tan bir adım öteye geçemediğinin işaretidir.