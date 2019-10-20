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  • 21.10.2019 05:22
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 05:22

askerleri arması taktı

Barış Pınarı Harekatı, 17 Ekim'de ile varılan mutabakat gereği 5 gün süreyle durdurulmuştu. Mutabakat gereği, 'li teröristler çekiliyor. Trump'ın talimatıyla çekilmeye başlayan ABD askerleri, YPG arması takarak objektiflere poz verdi. YPG'li teröristlerin yanında olduklarını böylelikle bir kez daha göstermiş oldular.

ABD askerleri YPG arması taktı
Başkanı 'ın aldığı karar doğrultusunda Suriye'deki Amerikan askerleri üsleri boşaltmaya başladı.

ABD-YPG İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR!
Terör örgütü 'nin yanından ayrılan Amerikan askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Amerikalılar, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi.

Çekilen fotoğraflarda çekilen ABD askerinin kolunda YPG/'nın arması dikkatlerden kaçmadı.

İşte AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraf;

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