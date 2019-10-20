ABD askerleri YPG arması taktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda Suriye'deki Amerikan askerleri üsleri boşaltmaya başladı.
ABD-YPG İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR!
Terör örgütü YPG'nin yanından ayrılan Amerikan askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Amerikalılar, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi.
Çekilen fotoğraflarda güvenli bölgeden çekilen ABD askerinin kolunda YPG/PKK'nın arması dikkatlerden kaçmadı.
İşte AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraf;
ABD-YPG İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR!
Terör örgütü YPG'nin yanından ayrılan Amerikan askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Amerikalılar, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi.
Çekilen fotoğraflarda güvenli bölgeden çekilen ABD askerinin kolunda YPG/PKK'nın arması dikkatlerden kaçmadı.
İşte AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraf;
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