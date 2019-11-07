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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 19:45

Bakan Akar'dan flaş açıklama! "YPG'li teröristler bölgeden çekilmedi"

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.

Bakan Akar'dan flaş açıklama! YPG'li teröristler...
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar,"Bağdadi operasyonununda ABD ile koordinasyonumuz vardı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.

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