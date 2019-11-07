Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar,"Bağdadi operasyonununda ABD ile koordinasyonumuz vardı" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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