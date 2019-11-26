Son dakika af haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son gelen haberler doğrultusunda af paketinde 5 suça yer olmadığı iddia edildi. Bu bağlamda "İnfazın, açık yada kapalı cezaevi dışındaki, bir şekilde yerine getirilmiş olduğu hâllerde ayrıca bir indirim olmayacak. Kısaca çıkarılacak düzenleme, hâlihazırda cezaevinde olanları kapsayacak ve infazın dışarda geçirilmesi olarak adlandırılacak. Bu düzenlemeden yararlanacakların şartı salıverme yada denetimli serbestlik adı altında cezalarını cezaevi dışına tamamlamaları öngörülüyor" denildi. İkinci yargı paketi için geçtiğimiz hafta toplantılar gerçekleşti. İkinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği henüz belli değil.

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DENETİMLİ SERBESTLİK

Yılbaşından sonra Meclis'e getirilecek düzenleme ile denetimli serbestlikteki üst sınır da yeniden belirleniyor. Buna göre, hâlen 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi 'Aldıkları cezanın yüzde 10'unun dışarda geçirilmesi, ancak bu sürenin 3 yılı aşmaması' şeklinde belirleniyor. İnfaz indirimi kapsamı dışında tutulan, 'Terör, adam öldürme, cinsel suçlar, mükerrer suçlar ve uyuşturucu suçlarından' ceza alanların, denetimli serbestlik konusundaki 'genel düzenlemeden' yararlanacakları belirtildi.

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