Son dakika af haberleri: İnfaz sürelerinde yapılacak indirimden ve denetimli serbestlikteki üst sınırın üç yıla çıkması düzenlemesinden, 130 bin hükümlü faydalanacak. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, yapılacak ceza infaz indirimlerinin ileride "Rahşan affına" dönüşmemesi için, kapsama girecek suçların sınırlarının net olarak çizildiğini ve yapılacak indirimlerle cezaevinden çıkacakların şartla salıverme şartlarını sağlamaları gerektiğine işaret etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.

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DENETİMLİ SERBESTLİK

Yılbaşından sonra Meclis'e getirilecek düzenleme ile denetimli serbestlikteki üst sınır da yeniden belirleniyor. Buna göre, hâlen 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi 'Aldıkları cezanın yüzde 10'unun dışarda geçirilmesi, ancak bu sürenin 3 yılı aşmaması' şeklinde belirleniyor. İnfaz indirimi kapsamı dışında tutulan, 'Terör, adam öldürme, cinsel suçlar, mükerrer suçlar ve uyuşturucu suçlarından' ceza alanların, denetimli serbestlik konusundaki 'genel düzenlemeden' yararlanacakları belirtildi.

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