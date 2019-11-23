Af yasası ve ceza indirimindeki gelişmeler, mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'ten gelecek açıklamaları bekleyen yüz binlerce mahkum ve mahkum yakını "İkinci yargı paketinde son durum" hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Af yasası, ceza indirimi ve nafaka yasası ne zaman çıkacak?" sorusu yer alıyor.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.