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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 20:58

nde son durum ne? , ceza indirimi ve yasası ne zaman çıkacak?

Son dönemlerde vatandaşların gündeminde , ceza indirimi, ömür boyu gibi konular yer alıyor. ve af yasası hakkında son açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Açıklamaların ardından "İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?" sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, af yasası, ceza indirimi ve nafaka yasası ne zaman çıkacak? İşte İkinci yargı paketinde son durum...

İkinci yargı paketinde son durum nedir?

Af yasası ve ceza indirimindeki gelişmeler, mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'ten gelecek açıklamaları bekleyen yüz binlerce mahkum ve mahkum yakını "İkinci yargı paketinde son durum" hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Af yasası, ceza indirimi ve nafaka yasası ne zaman çıkacak?" sorusu yer alıyor.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

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