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  • 26.11.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 15:12

'den ile hakkında suç duyurusu

, avukatı aracılığı ile ile hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muharrem İnce'den iki gazeteciye suç duyurusu

HP'li bir ismin 'de Erdoğan ile görüştüğü iddialarının ardından kanadının hedefine giren 'den iddiaların çıktığı nokta olan ile hakkında suç duyurusunda bulundu.

NELER YAŞANMIŞTI?
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek 'la gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Gelen tepkiler üzerine kaynağını açıklamak zorunda kalan Turan, "İddia edilen isim Muharrem İnce, kaynağım da Talat Atilla" demişti.

İddialar kendisine sorulan CHP lideri , "Doğrudur" yorumunda bulunmuştu.

Rahmi Turan daha sonra hata yaptığını belirterek, özür dilemişti.

CHP'de olağanüstü MYK Toplantısının ardından açıklama yapan , "Bu operasyon saray menşeili" demişti.

Talat Atilla ise, kaynağının CHP'li bir isim olduğunu, iddiayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da doğrulattığını söylemişti.

Tüm bu gelişmelerden sonra dün açıklama yapan Muharrem İnce ise, "Saray bu işin neresinde? Kumpasın merkezi CHP Genel Merkezi" ifadelerini kullanmıştı.

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