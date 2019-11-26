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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:47

'nin kurguladığı "'ye giden CHP'li" entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi

içinde kurgulanan bir kumpası "20 yıllık arkadaşıma güvendim" diyerek köşesinde yazan ve iddiaların yalanlanması sonucu büyük tepki çeken Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve 'den özür diledi.

Rahmi Turan, Erdoğan'dan özür diledi
Genel Merkezi'nde kurgulandığı ortaya çıkan çirkin bir iddiayı köşesinde gündeme getirerek tepkileri üzerine çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve 'den özür diledi.

İşte Rahmi Turan'ın o ifadeleri:

"SON DERECE ÜZGÜNÜM"
Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç sayfada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.



"ERDOĞAN'DAN VE İNCE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen: ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan…
– CHP eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den…
– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum.

Bunu bir "trafik kazası" gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!



RAHMİ TURAN KULLANILDI MI?
Rahmi Turan, haber kaynağına ilişkin "20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvendim" demiş, kaynağı Talat Atilla ise kulis bilgisinin kaynağı olarak CHP'yi göstermiş ve iddiayı Genel Başkan 'nun doğruladığını söylemişti. Turan'ın özür dilemesi ve "kaynağıma güvendiğim için üzgünüm" demesi, akıllara "CHP Genel Merkezi'nin entrikalarına kurban mı gitti?" sorusunu getirdi.

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