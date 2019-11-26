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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 14:58

'ta meydana gelen de ölenlerin sayısı 13'e yükseldi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama!

'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki de hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Depremde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki de hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk'un yanındadır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den bir arama kurtarma ve sağlık ekibinin, askeri uçakla Tiran'a intikal edeceği vurgulanan açıklamada, "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." denildi.

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