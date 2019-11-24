Geçtiğimiz günlerde CHP yandaşı medya tarafından ortaya atılan, ardından Kılıçdaroğlu tarafından da doğrulanan "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı, Başkan Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" çıkışı ile adeta çöktü.

Erdoğan İzmir'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git" demişti. Bu sözlerin ardından "Külliye'ye giden CHP'li" yalanını ortaya atanlar adeta çil yavrusu gibi etrafa saçıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek yerine konuyu saptırarak adeta topu taca attı.



*Alpay Özalan

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine bir tepki de AK Parti'li milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan sosyal medya hesabından yazdığı yazıda; "Cumhurbaşkanımız, "İddianı ispat edersen ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım, ispat edemezsen sen Genel Başkanlığı bırakabilecek misin" diye soruyor. Kılıçdaroğlu, soruya cevap vermek yerine, topu taça atıyor. Suç üstü yakalanan Kılıçdaroğlu'ndan, başka bir davranış beklenemezdi." dedi.