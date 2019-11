Hac Kurası - Maddi durumu elveren her Müslümanın yerine getirmesi farz olan hac ibadeti bildiği şeklinde Suudi Arabistan topraklarında olan Kabe'de yapılan bir ibadettir. Suudi Arabistan'ın ülke politikası gereği her yıl ülkelere verilen kontenjanlar kadar hacı adayı hac ibadetini yerine getirebiliyor. Kontenjanların kısıtlı olmasından dolayı adaletli olması amacıyla kura sistemiyle belirlenen hacı adayları her senenin belli tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığının liderliğinde çekilen kura ile seçiliyor. Kutsal topraklara dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının kurası bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

2020 YILI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kutsal topraklara dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının kurası bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkanı tanınmaktadır. Ön kayıtların 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacaktır. 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecek ve aynı gün açıklanacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ