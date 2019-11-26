Hacca 2020 senesinde ne süre, hangi tarihte gidilecek? Sorusu tüm müslümanlar tarafınca çok merak ediliyor. 2020 senesinde kutsal topraklara gidip hacı olmak isteyen vatandaşlar ön kayıt başvuruları ne süre bitecek ve hac ön kayıt müracaat ücreti kaç para araştırmalarına başladı. 2020 yılı hac ön başvuruları başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. Hac ön kayıt müracaat ücreti 25 lira olarak belirlendi. Peki hac kayıt ücretleri hangi bankaya yatacak? Hac, Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadettir.

2020 hac kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ