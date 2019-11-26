Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.11.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 09:24

İşleri takvimi: Hacca 2020 yılında ne zaman, hangi tarihte gidilecek?

Kutsal topraklara gitmek için başvuru yapmak isteyen hacı adayları 2020 yılı hac işlemleri nasıl yapılır araştırması yapıyor. 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri başladı ve 'a kadar devam edecek. 2020 hac ön kayıt başvuru için 25 lira ilgili bankalara ödenecek. Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir. Hac, Kâbe'yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.

Hacca 2020 yılında ne zaman, hangi tarihte gidilecek?

Hacca 2020 senesinde ne süre, hangi tarihte gidilecek? Sorusu tüm müslümanlar tarafınca çok merak ediliyor. 2020 senesinde kutsal topraklara gidip hacı olmak isteyen vatandaşlar ön kayıt başvuruları ne süre bitecek ve hac ön kayıt müracaat ücreti kaç para araştırmalarına başladı. 2020 yılı hac ön başvuruları başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. Hac ön kayıt müracaat ücreti 25 lira olarak belirlendi. Peki hac kayıt ücretleri hangi bankaya yatacak? Hac, Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadettir.

2020 hac kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDiyanet İşleri hac takvimi: Hacca 2020 yılında ne zaman, hangi tarihte gidilecek?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri