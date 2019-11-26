Kutsal topraklara gitmek için hac başvuru yapmak isteyen hacı adayları 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri nasıl yapılır araştırması yapıyor. 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. 2020 hac ön kayıt başvuru için 25 lira ilgili bankalara ödenecek. Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

Önkayıt başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

İnternet bankacılığı ya da banka şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilecek olan anlaşmalı bankalar şöyle; Albaraka, Halkbank, Kuveyt Türk, PTT, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım.

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