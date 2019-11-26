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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 09:25

fiyatları 2020 kişi başı ne kadar? ?

Milyonlarca müslüman 2020 yılında ı olabilmek için hac ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı hac ön başvuruları başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. Hac başvuru ücreti 25 lira olarak belirlendi. Peki hac kayıt ücretleri ? Gibi soruların cevapları oldukça önem kazanıyor. Hac önkayıt başvurusu için ödeme yapılacak olan bankaları haberimizde verdik. Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldiği bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer.

Hac fiyatları Diyanet 2020 kişi başı ne kadar?

Kutsal topraklara gitmek için hac başvuru yapmak isteyen hacı adayları 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri nasıl yapılır araştırması yapıyor. 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. 2020 hac ön kayıt başvuru için 25 lira ilgili bankalara ödenecek. Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

Önkayıt başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

İnternet bankacılığı ya da banka şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilecek olan anlaşmalı bankalar şöyle; Albaraka, Halkbank, Kuveyt Türk, PTT, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım.

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