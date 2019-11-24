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  • 24.11.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 23:50

'den bomba itiraf: Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyi düşündüm

'’ye giden ’li' iddiasının odak noktasında olan , yeni açıklamalarda bulundu. İnce yaşananların tezgah olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde yaşadığı bir olayla alakalı dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Habertürk'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel programına konuk olan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İDDİAMDAN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİM!
''2020'de aday olacak mısınız?'' sorusu üzerine İnce, ''Delegeler seçilmeden, bunu söylemem doğru olmaz. Fakat ben iddiamdan vazgeçmiş falan değilim.'' dedi.

GENEL BAŞKAN SIFIR MORALLE KAMPANYAYA BAŞLATIYOR!
Tekrar söylüyorum 'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Başka birinin aday olması yürümüyor. Bunu denedik bir kere. Sayın Genel Başkan aday olmadı, aday ben oldum işler yürümedi. Bir kere Genel Başkan sıfır moralle seni kampanyaya başlatıyor. Seni destekleyen milletvekillerinin hepsinin çiziyor üstünü, senin kolunu kanadını kırıyor.

YANIMDAKİ ARKADAŞLARIN HEPSİNİ HARCADILAR
'Gel şimdi Cumhurbaşkanı adayı ol' diyorlar. Çıkıyorsun, olmasan 'şımarık çocuk' derler. Olsan, arkadaşların harcanmış, gitmiş. Sıfır moralle başlıyorsun, olmuyor. Milletvekilleri listesi açıklanınca, benim yanımdaki arkadaşların hepsini harcadılar.

ZONGULDAK MİTİNGİNDE ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNDÜM!
mitinginde hastayım dedim, doğru değildi. Çekilmeyi düşündüm. Çünkü milletvekilini listeye koymamışlardı ben de Bartın milletvekilini Zonguldak mitinginde gidin oralarda uğraşın diye yollamıştım. Öyle zor durumda kaldım ki, ekibini satmış adam gibi oldum.'' dedi.

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