Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta, Burdur, Muğla ile Antalya''da şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den yapılan 25 Kasım hava durumu raporu...

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'da 25 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 26 Kasım Salı sabahına kadar il genelinde çok kuvvetli (metrekareye 21-75 Kg), Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 Kg ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.