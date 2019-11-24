Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.11.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 07:00

'den o iller için ve ! Çatı uçması, sel ve su baskınına dikkat

'den hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muğla, Antalya, İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Isparta ve Burdur'da şiddetli gök gürültülü ve fırtına bekleniyor. Yağış için saat veren Meteoroloji, anil sel ve su baskını, ağaç veya direklerin devrilme riskine karşı vatandaşları uyardı.

O iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta, Burdur, Muğla ile Antalya''da şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den yapılan 25 Kasım hava durumu raporu...

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'da 25 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 26 Kasım Salı sabahına kadar il genelinde çok kuvvetli (metrekareye 21-75 Kg), Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 Kg ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'den o iller için son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Çatı uçması, sel ve su baskınına dikkat
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri