Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklamada bulundu.
"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"
Yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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