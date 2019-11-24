Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.