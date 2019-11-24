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  • 24.11.2019 22:11
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 22:11

MSB duyurdu: /'li teröristlerin saldırılarına gereklş karşılık verilmektedir

'ndan yapılan açıklamada, "/’li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmektedir

Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"
Yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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