Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Külliye'ye giden CHP'li" yalanının kaynağı olarak gösterdiği Talat Atilla'dan bir açıklama geldi.

"Külliye'ye giden CHP'li" kumpasında artık tüm oklar Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldi. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, yalan haber üzerine özür dilemiş ve kaynağını da açıklamıştı. Turan, bilgiyi Talat Atilla'dan aldığı söyledi Talat Atilla'da kendisine gelen bilginin bir CHP'li tarafından aktarıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni açıklamalar yapan Atilla, bu haberin kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde yüz doğrudur' yanıtı alınarak geldiğini ifade etti. Atilla'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"HABERİ GETİREN CHP'Lİ"

Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettigi sözler ortada... "Biliyorum, açıklayamam" dedi. Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZDE YÜZ DOĞRU ONAYI ALINDIKTAN SONRA HABER GELDİ"

Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.

"BEKLENEN NE? HABER KAYNAĞIMI DEŞİFRE ETMEM Mİ?"

Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği "Dogrudur ama açıklamam" sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine dogrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık açıklamalıdır. Beklenen ne? Haber kaynağımı deşifre etmem mi?

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU VAR"

Haber kaynağımı, medya derimi yüzse, mahkemeler müebbet verse, bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok.