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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 12:15

'da yanlısı dernek kapatıldı!

Rus mahkemesi, terör örgütü / yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı.

Rusya'da PKK yanlısı dernek kapatıldı!
'ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü / yanlısı Beritan derneğinin faaliyetleri durduruldu.

Açıklamada, "Dernek, siyasi faaliyet yürütmesi nedeniyle kapatıldı. Bu, kendi tüzüğüne ve Rusya'nın sivil toplum kuruluş yasalarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Sözde Kürt kadınların haklarını savunan dernek temsilcilerinin, 'taki Kürdistan Demokrat Partisinin eylemlerine ve 'ye yönelik siyasi nitelikli açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Beritan Derneği, Adıgey Cumhuriyeti'nin Beloye bölgesinde 2015'te kurulmuştu.

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