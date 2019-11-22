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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 12:37

Son dakika: Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda

Son dakika haberine göre Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.

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