CHP'li bir grup sözde gazeteci ve siyasetçi "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla algı yaratarak siyaseti dizayn etme çabasına girdi. İddialara Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den yalanlama gelirken söz konusu iddialar gündemi de meşgul etti. Kılıçdaroğlu'nun da arka çıktığı iddialara yönelik konuşan uzman isimler, Kılıçdaroğlu ve tayfasının kurultayda karşılarına çıkabilecek muhtemel rakibin önünü peşinen kesmek için böyle bir tiyatroya kalkıştığını yazdı.



"KILIÇDAROĞLU MUHTEMEL RAKİBİNE "CUMHURBAŞKANI'NIN ADAYI" DAMGASI VURMAK İSTİYOR"

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Zafer Şahin, söz konusu tiyatronun amacını şöyle yorumladı:



Parti tabanına, "Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye Genel Başkan atamak istiyor" mesajı verdiler. Olur da kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir adam çıkarsa o ismi "Cumhurbaşkanı'nın adamı" damgasıyla yaftalayacaklar. Oyun bu kadar basit ve net.







"RAHMİ TURAN'IN YAPTIĞI OPERASYONDUR"

Gazeteci Nedim Şener, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Külliye'ye çıkan CHP'li" iddialarını operasyonel habercilik olarak değerlendirdi.

İddiasının CİB tarafından yalanlandığına dikkat çeken Şener, "Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki adaya 'sarayın adamı' damgasını vuracak Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlanan yazısına Kılıçdaroğlu 'doğrudur' diyorsa, Turan'ın gizlediği kaynağı uzakta aramayın" dedi.







AMAÇ RAKİBİ ŞİMDİDEN ALT ETMEK!

Söz konusu iddialara ilişkin Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar da bir yazı kaleme aldı. Yaşar'ın yazısında Kılıçdaroğlu'nun bu tiyatroyla karşısına çıkacak muhtemel rakibi peşinen alt etmek istediği vurgulandı.



İşte Batuhan Yaşar'ın o ifadeleri:



Dün TBMM kulisleri çalkalanıyordu.. Hem CHP'li, hem de CHP'ye yakın çevrelerden benzer ifadeler duyduk:

-Bu haberi sızdıran Kemal Kılıçdaroğlu..

-Tamam da neden yapsın?

-2020 Kurultayı'nda karşısına çıkacak rakipleri daha şimdiden alt etmek için..

-Nasıl yani?

-CHP Genel Başkanlığı'na kim aday olursa olsun Cumhurbaşkanı'yla görüşmekle suçlanacak..







KILIÇDAROĞLU "DOĞRUDUR" DEDİ AMA İSİM VEREMEDİ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü iddiası hakkında "Doğrudur" ifadesini kullanırken, kim olduğu konusunda "İsim vermek istemem" dedi. Kılıçdaroğlu'nun ve iddiayı ortaya atan yazarların "isim verememesi" olayın koca bir tezgahtan ibaret olduğunu ortaya serdi.