Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.11.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 12:16

Son dakika: 'nün "" sistemi deşifre olmuştu! Milyonlarca Euro Türkiye'ye getirildi

ve polisi harekete geçti. Yasa dışı sistemiyle 200 milyon euroluk para i yapan 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonla 'nün ilk defa bu sistemi kullandığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü de hemen operasyon düzenledi. Aralarında 6'sı döviz bürosu yöneticisi 79 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sistemiyle Avrupa ülkelerinden 13 milyon 744 dolar, 2 milyon euro'yu ve 12 milyon lirayı 'a getirdikleri belirlendi.

CNN Türk'ün haberine göre; Bu paraların daha sonra anadolu illerindeki 'nün gaybubet evlerinde dağıtıldığı tespit edildi.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?
Hawala yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla edilmesi anlamına geliyor. Avrupa'daki FETÖ üyeleri paraları çete üyelerine teslim ediyorlar, ardından şifre yöntemiyle paraları teslim alıyorlardı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: FETÖ'nün "Hawala" sistemi deşifre olmuştu! Milyonlarca Euro Türkiye'ye getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri