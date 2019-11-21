Cani sevgili, Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş

Güleda, henüz 19 yaşındaydı. Takıntılı sevgilisi tarafından öldürüldü. Olay önceki gün Isparta'da meydana geldi. Zafer Pehlivan (19) eski kız arkadaşı Güleda Cankel'in (19) evine gitti. Genç kızı kabloyla boğduktan sonra kalbinden bıçaklayarak katletti. Cankel'in arkadaşları, Pehlivan'ın tehdit mesajları gönderdiğini söylediğini anlattı. Melisa Sarı, "Güleda, bize, Zafer'in kendisine mesaj atarak, 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, bir zarar veririm' dediğini, hatta bazı fotoğraflar attığını anlatmıştı." dedi. Cansel Kantarcı da "Geleceğe yönelik güzel umutları, hayalleri vardı. Düğün fotoğrafçısı olmak istiyordu" diye konuştu.
İHMAL İDDİASI!
Güleda Cankel'in Zafer Pehlivan tarafından, öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
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