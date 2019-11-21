

CHP'deki savrulma tüm hızıyla sürüyor! Parti içinde terör örgütlerini ve partinin terör örgütleriyle olan ilişkilerini eleştiren isimler bir bir ihraç edilirken yerlerine terör örgütlerine olumlu yaklaşan isimler alınıyor.







PYD'Yİ ÖVDÜ KADROYU KAPTI!

İmza attığı Türkiye karşıtı haberlerle sıkça gündeme gelen ODA TV'nin yazarı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savundu.







Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.







PYD hakkında talihsiz açıklamalarda bulunan Ertürk, CHP tarafından ödüllendirildi. ODA TV'nin yazarı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Kılıçdaroğlu'nun parti rozetini bizzat takmasıyla CHP kadrolarına katıldı.