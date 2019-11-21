Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.11.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 09:59

'ye dokunanları ihraç eden "Sınırımızda olsun!" diyen 'ü kadrosuna kattı!

"Partim 'ye teslim oldu" diyerek içinde artan FETÖ etkisine işaret eden Yılmaz Ateş'i partiden ihraç eden CHP, ekranlarda terör örgütü güzellemesi yapan 'ü kadrosuna kattı!


'deki savrulma tüm hızıyla sürüyor! Parti içinde terör örgütlerini ve partinin terör örgütleriyle olan ilişkilerini eleştiren isimler bir bir ihraç edilirken yerlerine terör örgütlerine olumlu yaklaşan isimler alınıyor.



'Yİ ÖVDÜ KADROYU KAPTI!
İmza attığı Türkiye karşıtı haberlerle sıkça gündeme gelen ODA TV'nin yazarı Ertürk, TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü /PYD'nin bulunmasını savundu.



Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.



PYD hakkında talihsiz açıklamalarda bulunan Ertürk, CHP tarafından ödüllendirildi. ODA TV'nin yazarı Emekli Tuğamiral , 'nun parti rozetini bizzat takmasıyla CHP kadrolarına katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ'ye dokunanları ihraç eden CHP "Sınırımızda PYD olsun!" diyen Türker Ertürk'ü kadrosuna kattı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri