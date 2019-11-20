MHP'den Gazeteci Ahmet Takan'ın "Bahçeli siyaseti bırakacak" açıklamasına sert tepki

Gazeteci Ahmet Takan'ın "Devlet Bahçeli, Aralık ayı sonunda Genel Başkanlığı bırakacak, aktif siyaseti terk edecek. MHP'nin başına yeni bir isim gelecek" yazısının ardından MHP'den çok sert açıklama geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kiralık kalemini bu sefer, MHP'de Genel Başkan değişikliği hevesine düşenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla kullanmaktadır. Ahmet Takan gibileri takacak kimse de yoktur." dedi.





Büyükataman'ın açıklaması şöyle;

1- Ahmet Takan isimli boş muhabbet erbabından başka herkes görmüş ve anlamıştır ki Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli her beşer gibi hastalanmış ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından görevinin başına geri dönmüştür.

2-Bu yalan makinesi bir süredir Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu üzerinden polemik yaratma derdindedir. Kiralık kalemini bu sefer, MHP'de Genel Başkan değişikliği hevesine düşenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla kullanmaktadır. Ahmet Takan gibileri takacak kimse de yoktur.

3- Bir yerlerden gelen fitne suflelerini güya MHP'den güvenilir kaynaklardan aldığı istihbarat bilgisi diye yutturmaya çalışan bu aşağılık müfteri bilmelidir ki Milliyetçi Hareket, hedeflerini gerçekleştirmek için Genel Başkanının etrafında kenetlenmiştir.