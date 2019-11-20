Başkan Erdoğan: Kuşatmayı bozduk çılgına döndüler!

Bölgeyi terörden arındıramadıkları açıkça ortada. PKK/ YPG'liler her gün saldırı düzenliyor.
Mesele terör yoluyla ülkemizi kuşatma gayretiydi. Biz bu kuşatmayı bozduk. Çılgına döndüler.
SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Erdoğan, Meclis'te MHP Lideri Devlet Bahçeli ile çay içip EYT sohbeti yaptı.
TERÖRİST DİYEMİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı:
ÖZELLİKLE CHP Genel Başkanı'nın, yalan olduğu defalarca ortaya konan konuları, çarpıklıkları tekrar tekrar gündeme getirmesi siyasetle bağdaştırılamaz. BİR kez daha burada tekrarlıyorum. Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyeti devlettedir. İşletmesi belli bir süre için Türk-Katar ortaklığına devredilmiştir.
BAŞKA bir yalanı ise ülkemizde hala bin liranın altında emekli maaşı alanların bulunduğudur. Kılıçdaroğlu, SGK Genel Müdürlüğü döneminde kalmış olabilir.
HANGİ taklayı atarlarsa atsınlar, milletimiz yüzde 25'in üzerine çıkarmıyor. Buna rağmen ders çıkartıp mertçe siyaset yapmaya yönelmiyorlar.
ANA muhalefetin başındaki zat, SMO'yu terör örgütü olarak tanımlıyor. Bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. PKK'ya YPG'ye terörist dediklerini duydunuz mu? HDP ile beraber yürüyorlar.
SİYANÜRE TAKİP SİSTEMİ KURULACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Zirve sonrası konuşan Sözcü İbrahim Kalın, siyanür ölümleriyle ilgili "Bu bir toplu intihar değil, cinayettir. Bir siyanür satış takip sistemi kurulacak. S400'ler ile ilgili de geri adım asla söz konusu değil" dedi.
S-400 KONUSUNDA mutabık kaldık
ABD ziyareti hakkında da bilgi veren Erdoğan, "S-400'lerle ilgili çözüm yolu aranması konusunda Trump'la mutabık kaldık. F-35 uçaklarıyla ilgili yapılan haksızlıkları da dile getirdik. F-35'te Türkiye müşteri değil ortaktır. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı kararının haksız olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.