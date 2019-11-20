Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, EYT konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

SKANDAL SÖZLER

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzunca süredir Meclis'e gelemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın EYT kararına destek verdi. Bahçeli'nin EYT çıkışından rahatsız olan Portakal, "Devlet Bahçeli'nin lideri olduğu MHP tam bir U dönüşü sergiledi" diyerek haddini aşan ifadeler kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusunda yaptığı açıklamada "Seçim kaybetsem bile ben yokum" diyerek konuya son noktayı koymuştu.