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  • 20.11.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 11:29

konusunda Başkan Erdoğan'a destek veren Bahçeli'yi hedef aldı! Skandal sözler

Yürüttüğü algı operasyonları ile bilinen Ana Haber sunucusu , konusunda Başkan 'a destek veren Lideri 'yi hedef aldı. Portakal, Bahçeli'nin EYT konusunda U dönüşü yaptığını öne sürerek yalana imza attı.

Fatih Portakal Bahçeli'yi hedef aldı!

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen Ana Haber sunucusu , konusunda Başkan 'ın açıklamalarına destek veren Genel Başkanı 'yi hedef aldı.

SKANDAL SÖZLER
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzunca süredir Meclis'e gelemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın EYT kararına destek verdi. Bahçeli'nin EYT çıkışından rahatsız olan Portakal, "Devlet Bahçeli'nin lideri olduğu MHP tam bir U dönüşü sergiledi" diyerek haddini aşan ifadeler kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusunda yaptığı açıklamada "Seçim kaybetsem bile ben yokum" diyerek konuya son noktayı koymuştu.

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