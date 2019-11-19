‘Amerika’nın Sesi’ yine algı için yükseldi!

Türkiye Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istene terör devletine Barış Pınarı Harekatı ile 'dur' dedi. Türkiye'nin harekatın öncesinde ve sonrasında gösterdiği kararlı duruş sahada ve masada kazanılan zaferler ile sonuçlandı. Türkiye'nin hamleleriyle Amerika ve Batı'nın Suriye oyunu bozuldu. Batı medyası bu operasyonun ardından algı oyunlarını ve manipülasyonlarını daha da artırararak Türkiye'yi hedef aldı.

PROTESTOLARI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLENDİRME GİRİŞİMİ

Amerikalı VOA (Amerika'nın Sesi) dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadelerle haberleştirdi. Dünyadaki protestoları "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor." İfadeleriyle duyurarak manipülasyona başladı.

Irak'ta gerçekletirilen protestoları "Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada da gösteriler ve eylemler devam ediyor. Irak'ta ülkedeki yolsuzlukları, işsizliği ve elektrik, su gibi temel hizmetlerdeki eksikliği protesto eden halk sokağa indi." İfadeleriyle aktaran kara propaganda organı Amerikalı VOA, Gürcistan'daki olayları ise "Türkiye'nin hemen yanıbaşındaki Gürcistan'da da halk sokağa çıktı. Gürcistan'da hükümeti protesto eden ve erken seçim talep eden yaklaşık 20 bin kişi Pazar günü gösterilerde bulundu." Sözleriyle duyurarak algı operasyonuna imza attı.

FRANSA'DAKİ OLAYLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Amerikalı VOA haber metninde kullandığı, "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor. Halen Hong Kong, Lübnan, Irak, İran, Hindistan ve Gürcistan'da halk sokaklarda çeşitli nedenlerle protesto gösterileri düzenliyor ve güvenlik güçleriyle çatışıyor." ifadeleriyle dünyada gerçekleştirilen protestoları Türkiye'de de varmış gibi gösterme girişiminde bulunurken Fransa'da Sarı Yeleklilerin sokakları yangın yerine çevirmesini ise görmezden geldi.

VOA'DAN GERİ VİTES

Amerikan yayın organı sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine haberini revize ederek 'Türkiye' ifadelerini çıkardı.

TÜRKİYE KARŞITI ORTAK YAYIN

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde Youtube'den ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı bulunmuyor.