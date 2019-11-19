Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.11.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 20:21

’ne diye not düşmüştü! Siyanür incelemesine alınan o mektubun gizemi çözüldü...

Kahramanmaraş’ta Başkan ’a gönderilmek için PTT’ye bırakılan ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şahıs hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Başkan 'a gönderilmek için PTT'ye bırakılan ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli 'ı (56) yakaladı. Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış'ın mektuba ''ne diye de not düştüğü öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne diye not düşmüştü! Siyanür incelemesine alınan o mektubun gizemi çözüldü...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri