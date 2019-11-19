Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı terör saldırıları düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi.
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