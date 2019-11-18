AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunduç



Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

RUMLARA BAYRAK YAKMA TEPKİSİ

Bu hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyet.

AVRUPA'DA CAMİLERE SALDIRILAR

İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından yapılan bu eylem bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK

Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.

GÖREVDEN ALINDILAR

İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz.

Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Trump'a Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. ABD tarafına her zaman söylediğimiz şey. İkili ilişkilerimiz çok daha büyük bir potansiyele sahiptir.



Tarihçiler Ermeni konusunda kararlar vermelidir. Burada karşılıklı olarak atılacak adımlara da yer verilmiştir.

Müttefikler arasında konuşma dili yaptırım dili olmaması lazımdır. Daha çok diplomasi geliştirmeye yönelik olmalıdır. Yoksa bu durum ilişkilere zarar verir.

Cumhurbaşkanımızın ABD'ye yaptığı son gezide Burada 300 bini aşan kürt arap kardeşlerimizin geldiği kimsenin etnik kimliğine bakmadığımız söylenmiştir.

Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir.

Batıda gördüğümüz kirli medya dilinin bazı çevrelerde de kullanıldığını görüyoruz.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Maalesef AB Dışişler konseyi adım attı. Adımlarımızı kendilerince cezalandırmak istiyorlar. Koskoca AB Rum kesiminin marjinal isteklerine peşine takılmışlardı.

Burada bir kez daha Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan istikrar değil gerginlik söz konusudur.

AB, Rum kesimi ile mahalle dayanışması içinde.

Türkiye'nin ne kendi ne de KKTC'nin haklarını tek taraflı bir biçimde gasp edilmesine izin vermeyecektir.

AB tarafsız olma vasfını yitirdi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail yine Gazze şehrine bombalar yağdırdı. İsrail bununla da kalmadı. Gazze'nin bombalanmasını protesto eden Filistinliler'e ateş açtılar. İsrail'in saldırılarını kınıyoruz.

İsrail uluslara arası hukuku tanımamaktadır. Uluslararası toplumu masum Filistinliler'i korumaya davet ediyoruz.

İsrail'in toplam yerleşim sayısı geçen seneye göre yarı yarıya artmıştır. Bu durum İsrail'in şiddetin dozunu 2 katıya çıkardığını göstermektedir.

IRAK'TA DEVAM EDEN GÖSTERİLER

Irak'ta 1 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Maalesef bu gösterilerde çok sayıda kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Türkiye, kardeş Irak'ın barış içinde yaşamasına önem vermektedir. Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Irak'ta hükümetin halkın isteklerini görmesi için bir kez daha bu durumun altını çiziyor. Burada şiddet kullananların cezalandırılacağına yönelik açıklamaları destekliyoruz.

Irak'ı bir bölücü devlet haline getiren yaklaşımlardan uzak durulması gerekiyor.

BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRILAR

Bu başörtülü hanımlara karşı sistematik bir şekilde gelmesi bizim de takip etmemizi gerektirmektedir. Kim olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortam tutum sergilemeliyiz. Geçmişte bu ülkede başörtü takıyor diye okullardan uzaklaştırılan insanlar var. Hemen hafifletici bir sonuç arayan kesimler vardır. Bunu Avrupa Birliği'nde görmekteyiz.

Kim hangi kıyafeti giyerse giysin başına bu tarz bir saldırı gelirse güvenlik görevlilerine bildirmeleri gerekmektedir. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması müspettir.

RUSYA İLE YPG ARASINDA DEVİR TESLİM

Terör örgütü konusundaki hassasiyetimizi herkesle paylaşıyoruz. Geçmişte Afganistan'da ve başka yerlerde yapılan hataları görüyoruz. Ferhad Abdi Şahin'in Bağdadi'den bir farkı yoktur.