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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 17:11

Son dakika: Dışişleri'nden provokasyonuna çok sert tepki!

'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Norveç'in Kristiansand şehrinde 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz." denildi.

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