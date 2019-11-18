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  • 18.11.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 18:35

Millete küfürler yağdıran provokatör 'nın örgüt lideri gibi davrandığı görüntüleri ortaya çıktı!

Toplumun bir kesimine yönelik nefret, kin söylemleriyle gündeme gelen, Başkan 'ı destekleyenlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesini istediğini söyleyen provokatör isimli şahsın bir örgüt lideri gibi bu planları hayata geçirmek üzere çalışmalar yaptığı, yanına aldığı insanlara "Bana ihanet etmeyeceğine yemin et" şeklinde telkinlerde bulunduğu skandal görüntüleri ortaya çıktı.

'de toplumun bir kesimine yönelik nefret, kin söylemleriyle gündeme gelen, Cumhurbaşkanı 'ı destekleyenlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesini istediğini söyleyen isimli şahsın bir örgüt lideri gibi bu planları hayata geçirmek üzere çalışmalar yaptığı, yanına aldığı insanlara "Bana ihanet etmeyeceğine yemin et" şeklinde telkinlerde bulunduğu ortaya çıktı.

TOPLUMUN BİR KESİMİNE TECAVÜZ İSTEDİ
Avcı'nın önce Başkan Erdoğan'ı destekleyenlerin kadınlarnıa tecavüz edilmesini istediği görüntüleri ortaya çıkmış. Gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine yeni videolar da çeken isim yeniden gözaltına alındı.

"SALLANDIRACAĞIM" İMASI
Avcı'nın daha sonra yine aynı kitleye yönelik idam iması bulunan videolarının da ortaya çıktığı görüldü.

SON VİDEOSUNDA BİR ÖRGÜT LİDERİ ESADIYLA YEMİN ALIYOR
Avcı'nın son olarak ortaya çıkan videosunda da tıpkı bir örgüt lideri gibi "Kendimce çözümler buldum" dediği planlarını hayata geçirmek için yapılanma oluşturduğu ve yanına aldığı insanlardan ihanet etmeyeceğine dair yemin aldığı görülüyor.

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