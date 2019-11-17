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  • Son Güncelleme: 17.11.2019 12:17

Kahraman 'nın tepesine bindi! Teröristlerin haberleşme ağı yerle bir!

'nin terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda hainlere büyük darbe vuruldu. Panik ve korkunun hakim olduğu örgütte haberleşme oranının yüzde 75 azaldığı belirtilirken örgüt içi infaz ve lar arttı.

Teröristlerin haberleşme ağı yerle bir!

İç güvenlik operasyonları ve son dönemde peş peşe başlatılan Kıran operasyonlarıyla inlerine hapsedilen / terör örgütü üyelerinde korku ve panik arttı. Kış üstlenmesine büyük darbe vurulan PKK/KCK'lı teröristler, yerlerinin tespit edilmesinden korktukları için, telsizle haberleşmeyi de en aza indirdi.

Güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadeleye devam ediliyor. Son dönemde terör örgütüne yönelik yurt içinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran (1,2,3,4,5,6) operasyonlarıyla kış üslenmesi gerçekleştiremeyen bölücü terör örgütü üyelerinin hareket alanları iyice kısıtlandı.

Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla ağır darbe alan örgüt üyelerinin telsiz aracılığıyla haberleşme oranının yüzde 75 azaldığını bildirdi. Örgütten kaçmak isteyen terörist sayısı artarken, terör örgütü dağılmayı tehdit ve infaz yöntemiyle bastırmaya çalışıyor.

ÖRGÜTE 10 AYDA 109 BİN 423 OPERASYON!
Güvenlik güçlerinin artan operasyon sayısıyla örgütün ikmal kanalları kesildi, bulunan sığınak ve depolarda tonlarca erzak ve malzeme de güvenlik güçlerince imha edildi. Geçen yıl terör örgütü PKK/KCK'ya 97 bin 377 operasyon yapılırken, sayı bu yılın Kasım ayına kadar olan dönemde 109 bin 423'e ulaştı.

Bu yıl 457'si ölü, 254'ü sağ olmak üzere PKK/KCK'lı 711 terörist etkisiz hale getirilirken 11 bin 383 terörist gözaltına alındı, 301'i ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Başarılı operasyonlar sayesinde son iki yılda 143 ton erzak ve malzeme ele geçirildi.

ÖRGÜT İÇİ İNTİHAR VE İNFAZLAR ARTTI!
Örgütten firar ederek güvenlik güçlerine teslim olan birçok terörist verdikleri ifadelerde yaz ve kış mevsimini mağarada geçirmek zorunda kaldıklarını, erzak ve malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Açlık ve bitmeyen operasyonlardan bunaldıklarını anlatan teröristler, örgüt içi ve infazların sayısının arttığı bilgisini verdi.

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