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  • 17.11.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 12:08

'da yle sahte içki üretmişler!

’da bir imalathaneye yapılan baskında yle damıtma işlemi yapılarak üretilen 418 litre ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen rakı ve hammaddeleri imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da polis ekiplerinin, sahte rakı üretilen iş yerine düzenlediği baskında, 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol ve üretimde kullanılan süt sağım makinesi de ele geçirdi.

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