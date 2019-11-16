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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 16:13

Son dakika: MSB: 988 ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü / tarafından tuzaklanmış ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi

(MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 988 el yapımı patlayıcı () ve 442 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların, bölge halkının güvenliği için / tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 988 EYP ile 442 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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