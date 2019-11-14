Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Titck tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

PKK'NIN TIBBİ CİHAZLARI TÜRK FİRMASINDAN İDDİASI

Suriye'deki PKK/PYD hastanelerine tıbbi cihazların Türk firmasından gittiği belirlendi. Firmanın sahibinin sık sık İsrail'e gitmesi tıbbi cihazların İsrail tarafından finanse edildiğini düşündürdü.

Edinilen bilgilere göre PKK/PYD'nin kontrolündeki hastanelerdeki tıbbi cihazları bir Türk firması sattı. Habur'dan Irak'a satılmış gibi gösterilen tıbbi cihazlar daha sonra Irak'tan Suriye'ye götürüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan ve PKK/PYD/YPG tarafından kullanılan tıbbi cihazlarla ilgili Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Firmanın İsrail ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinin tespit edildiği öğrenildi.

Firmanın PKK/PYD'nin Suriye ve Sincar'daki ihtiyaçlarını karşılamak için farklı firmalar üzerinden Çin'den ithalat yaptığı, Irak'ın ihtiyacını karşılama gerekçesiyle getirilen tıbbi cihaz ve malzemelerin PKK/PYD'ye verildiği belirlendi. Durum anlaşılınca ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında korkan firma sahiplerinin şirketi tasfiye etme kararı aldıkları tespit edildi. PKK'ya gönderilen tıbbi cihazları kendi üzerlerinden değil ikinci, üçüncü şirketler üzerinden gönderen firmanın Suudi Arabistan bağı da gündemde. Suudi Arabistan'ın PKK/PYD'ye verdiği maddi desteğin bir kısmının da bu firma üzerinden sağlanmış olabileceğini kaydeden kaynaklar, incelemenin düzgün yapılması durumunda her şeyin açığa çıkacağını vurguladı.

TIBBİ CİHAZLARI İSRAİL FİNANSE EDİYOR OLABİLİR

PKK/PYD'nin hastanelerinin tıbbi cihazlarını temin eden firmanın sahibinin sık sık İsrail'e gidip geldiği de öğrenilirken, satılan tıbbi cihazların parasının İsrail tarafından da ödenmiş olabileceği bildirildi. Ankara'nın İskitler semtinde bulunan firma ile ilgili araştırma başlatıldığı ifade edildi. Firmanın Kandil ve çevresindeki PKK'ya başka tıbbi cihazlar verip verilmediği de inceliyor.