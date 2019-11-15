'Kıran-5' operasyonunda PKK'ya çok ağır darbe! Sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 5 ton 113 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilerken, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği ise imha edildi.
15.11.2019 10:05
- Son Güncelleme: 15.11.2019 10:06
DİĞER GALERİLER