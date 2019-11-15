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'Kıran-5' operasyonunda PKK'ya çok ağır darbe! Sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 5 ton 113 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilerken, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği ise imha edildi.

15.11.2019 10:05 - Son Güncelleme: 15.11.2019 10:06
'Kıran-5' operasyonunda PKK'ya çok ağır darbe! Sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 'Şehit Güvenlik Korucusu Malik YILDIZ-02' adıyla operasyon düzenlendi.

'Kıran-5' operasyonunda PKK'ya çok ağır darbe! Sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda 3 farklı bölgede, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 bidon içerisinde toplam 5 ton 38 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint kenevir ele geçirildi.

'Kıran-5' operasyonunda PKK'ya çok ağır darbe! Sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Yalaza köyü içerisinde A.Y.'ye ait evde yapılan aramada ise 75 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, A.Y. ve evde yakalanan M.Ş.B.'yi gözaltına aldı.

'Kıran-5' operasyonunda PKK'ya çok ağır darbe! Sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Bağlan Köyü'nde ise evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y. gözaltına alındı.

'Kıran-5' operasyonunda PKK'ya çok ağır darbe! Sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, Yalaza- Esenli köy yolunda menfez altında 1 el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.

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