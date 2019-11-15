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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 09:47

'den flaş itiraf: Bu savaş uçağı pilotlarıyla ve 'i yenemezsiniz!

'e konuşan 'li denizci subay , ABD Deniz Kuvvetleri pilotlarının Rus ve li rakiplerini yenebilecek yetenekte olmadığını söyledi. Scarbro, ve Çin ile askeri bir çatışma olması durumunda, bu eksiklerin büyük askeri kayıplara yol açacağını belirtti.

Bu savaş uçağı pilotlarıyla Rusya ve Çin'i yenemezsiniz!

'e (NI) konuşan 'li denizci subay , F A-18 avcı bombardıman uçağı pilotlarının yüksek teknolojik savaşa etkin bir şekilde hazırlanmaları i eğitim sırasında daha fazla füze atmaları gerektiğini belirtti.

Füze atışı simülasyonlarının gerçek savaş deneyiminin yerini alamayacağını kaydeden Scarbro, "Mevcut deniz kuvvetleri uçak filosu, havadan havaya sınıfına ait füzeleri nadiren fırlatıyor. Ancak, savaş hedefleri eğitim parametreleri havadan havaya, havadan yere ve diğerleri arasında çok fazla parçaya ayrılmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA VE ÇİN'E KARŞI BİR ÇATIŞMADA BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇAR"
ve Çin ile askeri bir çatışma olması durumunda, bu eksiklerin büyük askeri kayıplara yol açacağını belirten Scarbro, bundan kaçınmak için durumun barış zamanında düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

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