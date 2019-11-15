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  • 15.11.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 12:31

Son dakika: 'ta / soruşturmasında 8 gözaltı

Son dakika... 'ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü / adına para topladıkları ve terör suçlusu hükümlülerle örgüt arasında iletişim sağladıkları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta PKK/KCK soruşturması

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda terör suçlusu mahkumlarla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü / adına para topladıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.H, H.B, E.K, A.K, İ.M, M.D, B.K. ile D.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman niteliğinde materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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