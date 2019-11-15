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  • 15.11.2019 13:47
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 15:09

Maçın önüne geçen paylaşım! 'den ! 'dan ses yok!

Tüm Avrupa'nın eleştirdiği için 'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Barış Pınarı Harakatı'na destek nedeniyle asker selamı veren futbolculara ceza yağdıran 'nın Portekiz'in bu paylaşımına sessiz kalması dikkat çekti.

Portekiz'den asker selamı! UEFA'dan ses yok!

, Euro 2020 elemelerinde sahasında Litvanya'yı 6-0 yenerken maç anında atılan bir paylaşım karşılaşmanın önüne geçti.

Portekiz Milli Takım Twitter hesabı, gol atan futbolcuların sevinçlerini fotoğrafla paylaştı. Üçüncü golü atan 'nin gol sevinci ise '' vererek paylaşıldı.

Hatırlanacağı üzere A Milli takımımızın futbolcuları, Arnavutluk ve maçlarında gol sevinci olarak asker selamında bulunmuştu. Bu gol sevinci, Avrupa'da uzun süre tartışılmıştı.

PORTEKİZ'İ GÖREN YOK!
Hatta konu, 'ya bile gitmişti. UEFA, Millilerin gol sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ancak aynı Avrupa basını, Portekiz'in bu paylaşımına nedense kayıtsız kaldı...

UEFA'nın da bu paylaşım için bir yaptırım yapıp yapmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda da ve gibi yıldızlar asker selamında bulunmuştu.

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