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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 14:35

Ölü bulunan İngiliz ajanı ’in eşi hakkında yeni bilgi: Orta doğu ve 'da çalışmış

’nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward ’in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi.

Ölü bulunan İngiliz ajanın eşi hakkında yeni bilgi!

'nda ölü bulunan James Mesurier'in kurucusu olduğu adlı yardım kuruluşunda Stratejik Direktör olarak görev yaptığı ifade edilen Windberg'in kendi kaleminden yazdığı özgeçmişi bir insani yardım kuruluşunda katkıda bulunanlar bölümünde yer aldı.

Zorla göç, şiddet içeren aşırılık ve iklim değişikliği gibi konularda yeni çözümler sunduğunu belirten Windberg, daha önce Afganistan'ın başkenti Kabil, 'nin başkenti Şam, , Irak'ın Erbil şehri ve 'da çalıştığını yazdı. İngiliz elçilikleri bünyesinde Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını belirten Emma Windberg, İngilizce, İsveççe ve Arapça dillerini akıcı biliyor.

MAYDAY RESCUE MESAJ YAYINLADI
Ölümü üzerine Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue'nin Hollanda ofisinden aşağıdaki mesaj yayınlandı.

Açıklama şu şekilde;
Mayday Rescue'nun CEO ve Kurucusu olan James hayatını çatışma ve doğal afet alanlarında acil durumlarda sivillere yardım etmeye adamıştı. Yürüttüğü çalışmaların etkisi en güçlü olarak, Mayday Suriye Sivil Savunma, bir diğer adıyla olarak bilinen gönüllü kurtarma ekibine verdiği desteklerle Suriye'de hissedildi. Bu ekiple yaptığı çalışmalar, çatışma ortamından etkilenen sayısız sivilinin hayatını kurtardı. James ve geçmiş çalışmaları hakkında medyada yayılan yalan haberler çok üzücü. James, Britanya su'nda subay olarak Sandhurst Kraliyet Ordu Akademisi tarafından göreve atandı ve Royal Green Jackets isimli piyade birliğine katıldı. James, hayatının hiçbir döneminde İngiliz (ya da başka bir) istihbarat örgütünde yer almadı. James'in ajan olduğuna dair yanlış rivayetler, Suriye'de sayısız savaş suçu ve insan hakları ihlali yapılan çatışma ortamını bildiren Beyaz Baretliler ekibi ile dur durak bilmeden devam ettirdiği insani çalışmaları sebebiyle, itibarını zedelemeyi hedefleyen taraflarca yürütülen yanlış bilgileri kampanyaları ile yayılmıştır. James'in ailesine, arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarına, elim kayıplarının yasını tutmaları için gerekli zaman, alan ve gizlilik verilmesini rica etmekteyiz. Medyadan, bu trajik durumu haberlerine sorumlu ve etik bir tutumla taşımalarını; James'in geçmiş çalışmalarıyla ilgili spekülasyonları ve yanlış bilgileri tekrarlamamalarını; diğer Mayday çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atmamak için, kendilerine danışmadan ve izin almadan isimlerini yayınlamamalarını rica ederiz.

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